ANNONE BRIANZA – Folgorato mentre interveniva su un quadro elettrico, è morto un operaio di 51 anni residente a Oggiono.

Enrico Pedretti lavorava per una ditta di La Valletta Brianza specializzata in impianti elettrici e quando è avvenuto l’incidente stava operando nel piazzale esterno di una azienda di Annone Brianza. Erano circa le 18 di ieri, martedì 26 luglio, una forte scarica elettrica lo ha fatto accasciare al suolo. Celeri i soccorsi, in ambulanza ed elicottero, che dopo le manovre di rianimazione lo hanno trasportato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Tuttavia non c’è stato nulla da fare, arrivato al nosocomio è stato dichiarato il decesso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i tecnici della società che fornisce l’energia elettrica per mettere in sicurezza la zona. Sulle dinamiche e sulle cause indagano i tecnici dell’Ats e i Carabinieri di Oggiono.