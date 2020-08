ANNONE BRIANZA – Dopo i nuovi dati dell’Ats sulla non balneabilità del lago di Annone, torniamo a ribadirlo: serve più impegno per il risanamento della qualità delle acque. I più recenti dati dell’Ats confermano che l’unica “spiaggia” non balneabile della provincia di Lecco è quella in località Ona di Annone Brianza.