ANNONE, TRE ARRESTI PER FURTO IN ABITAZIONE

ANNONE BRIANZA – Nel corso della passata notte, i Carabinieri della Stazione di Oggiono hanno arrestato per furto in abitazione N.G. e Y.G., entrambi 24enni, cittadini italiani originari della Macedonia del Nord, residenti in provincia di Bergamo e noti alle Forze di Polizia, e D.L., 24enne, cittadino della Macedonia del Nord, in Italia senza fissa dimora.

I Carabinieri, impegnati in servizio di controllo del territorio, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti in Annone Brianza a seguito di una segnalazione…