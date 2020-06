APRICA (SO) – Record mondiale di dislivello positivo in ventiquattr’ore (17.000 metri) per Luca Manfredi Negri. Il forte runner, originario dell’Aprica e residente da anni a Oliveto Lario, è partito alle 10 di sabato da piazza Palabione (1200 metri d’altitudine) e ha risalito e ridisceso la pista C sino alla malga Palabione (1700). Per battere il primato del finlandese Juha Jumisko (16.054 metri) ha pianificato tutto nei dettagli ed è stato supportato da un intero paese…