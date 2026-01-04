ASPETTANDO LA BEFANA: AD ANNONE UN EVENTO STORICO DI COMUNITÀ

ANNONE DI BRIANZA – Per la prima volta nella storia del paese, tutte le associazioni di Annone di Brianza, in collaborazione con il Comune, si sono unite per organizzare un unico grande evento dedicato alla comunità. Nasce così la prima edizione di “Aspettando la Befana…”, in programma il 5 gennaio dalle ore 18.30 presso l’Oratorio.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di condivisione e collaborazione, frutto di un lavoro comune che ha visto fianco a fianco realtà associative diverse, unite dallo stesso obiettivo: offrire ai cittadini, e in particolare ai più piccoli, una serata di festa, tradizione e allegria.

Durante la serata sono previsti giochi per bambini e una partita amichevole di calcio Under 12 tra Annone e Oggiono, pensata per coinvolgere famiglie e giovani sportivi. Il momento più atteso sarà naturalmente l’arrivo della Befana, che porterà con sé la magia dell’Epifania e donerà un piccolo regalo a tutti i bambini presenti, rendendo l’attesa ancora più speciale.

Non mancheranno momenti di convivialità grazie alla presenza di bar e baita aperti, che permetteranno a tutti di ritrovarsi, chiacchierare e vivere l’Oratorio come luogo centrale di aggregazione per il paese.

“Aspettando la Befana…” non è solo una festa, ma un segno concreto di unità e partecipazione, un evento che vuole rafforzare il senso di comunità e che ambisce a diventare un appuntamento fisso per Annone di Brianza. Una serata pensata per stare insieme, riscoprire le tradizioni e iniziare il nuovo anno all’insegna della collaborazione e della condivisione.