COSTA MASNAGA – Il comunicato ufficiale della società brianzola racconta con dovizia di particolari una circostanza che ha del clamoroso e spiega perché la partita tra Passalacqua Ragusa e la Limonta Sport Costa Masnaga non si giocherà.

“Con grande rammarico comunichiamo che a causa di un pulmino che si è rotto in autostrada nel tragitto da Costa Masnaga a Bergamo, la squadra è giunta con 7 minuti di ritardo al gate rispetto all’orario di imbarco e, per motivi logistici, perché l’aereo si trovava in una posizione opposta rispetto al gate e il relativo bus era partito già da un minuto, non c’è stato modo per gli inservienti di trovare un’alternativa che ci permettesse di raggiungere l’aereo. Aspettiamo la decisione del giudice sportivo sapendo che ci sono due strade, ovvero il recupero del match o la sconfitta a tavolino: la società ha prodotto tutti i documenti che testimoniano il disagio che ci è occorso e, purtroppo, non resta altro che aspettare“.