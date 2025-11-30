BASKET. CARPE DIEM, MISSIONE FALLITA: SCONFITTA 90-76 A MANERBIO

MANERBIO (BS) – A Calolzio non riesce l’impresa di centrare la terza vittoria consecutiva. Dalla terra bresciana la Carpe Diem torna a casa con una sconfitta per 90 a 76. Troppo ampio il divario tra le compagini soprattutto nei primi due quarti dove i lecchesi non sono riusciti ad esprimere il proprio basket.

Probabilmente la troppa voglia di vincere ha bloccato i ragazzi di coach Ivano Perego che hanno commesso molti errori che sono stati pagati a caro prezzo. Nella seconda metà di gara Calolzio invece è riuscito a non staccare la spina e non subire un passivo più pesante. Perego si complimenta comunque con i suoi per le ultime due frazioni: “I ragazzi hanno dimostrato che quando vogliamo possiamo dare del filo da torcere a tutti, dobbiamo solo approcciare al meglio la partita e non commettere le solite disattenzioni che poi possono rivelarsi decisive”.

I due punti sono andati alla squadra più esperta e più attrezzata. Ora Calolzio dovrà prepararsi al meglio per la sfida che li vedrà opposti alla capolista Bottanuco.