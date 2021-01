CANTÙ – Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù comunica “di aver sollevato Cesare Pancotto dall’incarico di capo allenatore della prima squadra”.

Il club “desidera ringraziare coach Pancotto per aver accettato, nel giugno del 2019, di allenare la compagine canturina in un momento storico certamente non semplice e per il lavoro svolto con grande professionalità e signorilità in queste due stagioni”.

“Ciononostante – aggiunge la nota della società -, la difficile situazione sportiva che sta attraversando la squadra – per responsabilità che vanno condivise tra tutti – ha portato l’intero Consiglio di Amministrazione a prendere questa decisione, sofferta e a lungo meditata, per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Pallacanestro Cantù augura a Cesare Pancotto le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva”.