COSTAMASNAGA – Giovedì 20 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione per le pantere del Basket Costa. Ci saranno coach Paolo Seletti e il vice Pierangelo Rossi a dirigere il primo allenamento, fissato alle 17, coadiuvati dallo staff tecnico composta da Niccolò Ranieri, dal preparatore atletico Nicolò Airaghi, dal fisioterapista Federico Buttol e dalla team manager Masha Maiorano.

Tra le convocate non mancheranno ovviamente i volti nuovi annunciati in queste ultime settimane, così come le tre 2002 in doppio utilizzo in A2 in società lombarde, ovvero Silvia Colognesi, Chiara Discacciati e Camilla Allevi, che si alleneranno e giocheranno con Basket Costa per l’intera stagione, pur avendo come impegno principale l’A2, oltre a delle giovani che prenderanno parte a questa prima fase di raduno e che proveranno a ritagliarsi uno spazio fisso all’interno degli allenamenti con la prima squadra: si tratta di Ilaria Bernardi (classe 2005), Caterina Piatti e Fiamma Serra (entrambe classe 2006). Infine, una gradita sorpresa: tra le convocate c’è anche Giorgia Balossi, nella speranza che la scintilla con palla a spicchi possa riaccendersi.

Immancabili alcune assenze, dovute sia ad impegni con la Nazionale che personali. Il lavoro, nei primi giorni di raduno, sarà strutturato come superstage di fondamentali, mentre i veri e propri allenamenti di squadra prenderanno il via dal 24 agosto.

Per rispetto delle normative di distanziamento sociale e contenimento dell’epidemia in atto, tutta l’attività è ancora a porte chiuse. Nessun’altra persona, oltre allo staff, potrà accedere al palazzetto di via Verdi: purtroppo per i tifosi, si dovrà attendere ancora prima di poter salutare ufficialmente all’interno della struttura il gruppo che parteciperà al prossimo campionato di Serie A1.

L’elenco ufficiale delle convocate:

Giulia Barzaghi, Eleonora Villa, Matilde Villa, Cristina Osazuwa, Beatrice Caloro, Beatrice Del Pero, Lisa Jablonowski, Martina Spinelli, Vittoria Allievi, Roberta Tentori, Marika Labanca, Laura Toffali, Nancy N’Guessan, Jessica Kovatch, Jaisa Nunn, Giorgia Balossi, Chiara Discacciati, Silvia Colognesi, Camilla Allevi, Ilaria Bernardi, Caterina Piatti, Fiamma Serra.