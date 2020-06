COSTA MASNAGA – Con la ripresa delle sessioni di allenamenti individuali, Basket Costa porta con sé diverse novità per la stagione a venire. Innanzitutto lo staff tecnico si arricchirà di un nuovo componente, Adriano Silvestri, che sarà operativo nel settore maschile e nel Minibasket, mentre al termine della stagione saluteranno due bandiere della squadra femminile di serie A1: Valentina Baldelli e Giulia Rulli.

Adriano Silvestri affiancherà Bicio Ranieri nei compiti di direttore sportivo. Un curriculum lungo e ricco di tante esperienze importanti: laurea in scienze motorie con il massimo dei voti, due master (nutrizione e management sportivo), una carriera cestistica che, da giocatore, l’ha portato a calcare i campi della Serie C, per poi dedicarsi all’attività di allenatore con diverse esperienze importanti all’attivo. L’ultima avventura professionale della scorsa stagione lo ha visto responsabile del settore giovanile e del minibasket con Basket Lecco.

Il suo curriculum:

– Assistente minibasket e allenatore Cologno Monzese, Carugate, Forti e Liberi Monza

– Allenatore giovanili U13 e U15 Olimpia Milano

– Responsabile settore giovanile e Minibasket Vimodrone

– Allenatore Serie D e Serie C Silver Villasanta

Salutano invece dopo quattro stagioni due vere e proprie bandiere, Valentina Baldelli e Giulia Rulli, che rimarranno per sempre nella storia di questa società. “Due giocatrici di cui abbiamo potuto apprezzare non solo le formidabili doti in campo, che si sono rivelate decisive per un fantastico cammino di crescita che ha portato Basket Costa a riassaporare le emozioni della Serie A1, ma anche le doti umane, quelle che emergono lontano dal parquet e che fanno la differenza a livello di rapporti interpersonali. Un ciclo meraviglioso che si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutte le parti coinvolte: quattro stagioni insieme sono un’anomalia nel normale percorso che lega atlete e società, ma che è stato possibile solo grazie al grande feeling che si è creato tra noi”.

Il commento del direttore generale Bicio Ranieri: “Un rapporto così importante non può essere liquidato con un comunicato: tra noi ci sono condivisioni sportive di delusioni ed entusiasmanti successi che ci legheranno finché morte non ci separi. C’è anche tanta vita reale, quella che ha costruito un saldo rapporto di amicizia, stima, affetto. Auguriamo solo il meglio a Valentina e Giulia nella ricerca del loro percorso, per costruirsi come donne. Noi proseguiremo nella nostra strada, trovando nuovi stimoli in quella che è la vocazione fondante di Basket Costa x l’Unicef. Sapremo conquistare il cuore dei nostri tifosi con nuovi esempi, che sapranno garantire nuove emozioni”.