VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – Primo passo verso l’inizio ufficiale della nuova stagione per la Limonta Costa Masnaga, che è scesa in campo per l’amichevole a Villafranca contro la MEP Pellegrini Alpo. Un’ottima sgambata, anche per testare per la prima volta il gruppo quasi al completo, con Giorgia Balossi unica assente.

La Limonta Costa Masnaga si è imposta con il punteggio di 54-90 disputando un primo tempo di pregevole fattura, anche se ovviamente ci sono diversi meccanismi ancora da oliare, a partire dalla difesa. “Un primo quarto di alto spessore, dove ha funzionato tutto e siamo stati efficaci sia in attacco che in difesa con tutte le ragazze, poi pian piano si è abbassata complessivamente un po’ tutta la qualità delle giocate. L’obiettivo, inevitabilmente, è quello di lavorare e migliorare e provare a tenere quei ritmi per tutti i 40 minuti” – le prime parole del general manager Bicio Ranieri.

Anche coach Paolo Seletti è soddisfatto: “La preparazione sta andando abbastanza bene, sia in termini di quantità che di qualità a livello di lavoro fatto e si è visto anche nel match di oggi, dove abbiamo avuto un buon approccio. Nel corso della partita siamo andati un po’ calando, ma questo test ci ha fatto capire dove abbiamo assoluta necessità di lavorare, ovvero crearci una dimensione interna credibile e una continuità difensiva che sia preponderante anche sulla componente offensiva. Aggressività e ritmi alti, dovremo puntare a quello. Siamo comunque in fase di rodaggio, anche se oggi è stato un primo, piccolo passo in avanti a livello di identità di squadra”.

MEP Pellegrini Alpo – Limonta Costa Masnaga 54-90

Limonta Costa Masnaga: Spreafico 27, M. Villa 13, E. Villa 7, Osazuwa 4, Caloro 2, Allievi 10, Jablonowski 5, Jackson 10, Vaughn 5, Toffali 7. All: Seletti