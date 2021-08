COSTA MASNAGA – L’estate e la pre-season sono i periodi più azzeccati per approfondire tante curiosità: andiamo, quindi, alla scoperta dei numeri che le pantere hanno deciso di vestire nella prossima stagione.

Partiamo subito da una new-entry: Susanna Toffali indosserà lo #0, come ha fatto nelle ultime stagioni con la maglia di Sanga Milano, dove aveva deciso di cambiare il #5 visto in precedenza sulla sua canotta con Alpo. Laura Spreafico prosegue con il #3 con cui ha battezzato l’arrivo a Costa a inizio dell’anno: un numero indossato anche in Nazionale, sperando sia di buon auspicio per infilare triple su triple, una delle specialità della casa, nel corso della stagione. Irremovibili anche le gemelle Villa: Eleonora riprende il #5 e Matilde indossa nuovamente la casacca con il #6.

Conferme anche per altre due giovanissime pantere: Cristina Osazuwa va avanti con il #7, mentre Beatrice Caloro si tiene stretta il numero #8. Giorgia Balossi, al rientro con la maglia biancorossa, fa una scelta in controtendenza rispetto al passato e prenota la maglia numero #10, mentre Lisa Jablonowski si tiene stretta il suo #11. Discorso simile per Vittoria Allievi, Ilaria Bernardi, Roberta Tentori e Laura Toffali, che non mollano i numeri indossati nella scorsa stagione, rispettivamente #14, #15, #16 e #20. Marika Labanca, invece, dice addio al suo storico numero #18 e si assicura il #35.

Dulcis in fundo, le nuove americane: Mikayla Vaughn abbandona il #30 che l’ha accompagnata nel cammino universitario a Notre Dame, lanciandosi sul #17. Niente #00 per Jessica Jackson, che estrae dal cilindro il #25 visto in Svizzera nell’esperienza a Bellinzona.