COSTA MASNAGA – Una nuova stagione cestistica è alle porte per la Limonta Costa Masnaga, che esordirà il 2 ottobre in trasferta contro la Dinamo Sassari. Il debutto in casa invece è previsto alla seconda giornata, quando le pantere ospiteranno Campobasso.

La settimana successiva impegno probante sul campo di una big come Ragusa, mentre già alla quarta giornata c’è il derby con Geas, fuori casa. Si torna tra le mura amiche per la quinta giornata a fine ottobre: l’avversaria sarà la neo-promossa Faenza. Un’altra nuova arrivata alla sesta giornata, che prevede la sfida sul campo di Moncalieri, mentre alla settima giornata ci sarà il big match casalingo contro Schio.

A cavallo tra fine novembre e inizio dicembre due impegni interessanti: prima trasferta a Lucca e poi super sfida in casa contro Venezia. Partita casalinga alla decima giornata, contro San Martino di Lupari, mentre prima di Natale ci sarà la trasferta di Empoli. A Santo Stefano arriva la Virtus Bologna a Costa, che precederà il derby, in trasferta, con Broni della tredicesima giornata.

Il girone di ritorno parte a inizio gennaio con la sfida a Sassari: tra gli appuntamenti casalinghi più intriganti troviamo le sfide con Ragusa e il derby con Geas alla 17ª, nel giro di sette giorni nella seconda parte del mese di gennaio, l’impegno contro Empoli intorno al 20 marzo e il derby per chiudere la stagione regolare con Broni ad inizio aprile.