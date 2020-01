LUCCA – Grande equilibrio in terra toscana nella sfida tra Lucca e Limonta Sport Costa Masnaga, valida per la 16ª giornata di Serie A1 femminile. Le ospiti scendono in campo con il quintetto composto da Villa, Baldelli, Davis, Frost e Pavel, mentre le padroni di casa rispondono con Bonasia, Ravelli, Jeffery, Zempare e Jakubcova.

Partenza sprint per le pantere: Baldelli serve bene Pavel sotto canestro e poi fa “suonare” la retina in transizione, 0-5. Ravelli apre le marcature per Lucca, Jeffery in transizione accorcia, ma Basket Costa sfila dalla manica un altro break: Davis dalla lunetta fa 2/2, Villa e Davis non sbagliano sotto canestro e le pantere volano sul 4-11 al 4′, con coach Iurlaro costretto a chiamare time-out.

Jakubcova e la fisicità di Zempare fanno male a Costa. Dentro Rulli, Seletti chiama zona 2-3 ed è proprio la nostra numero 8 a battezzare il suo ritorno in campo, dopo l’assenza con San Martino di Lupari, con due liberi. Spinelli entra in campo e va subito a segno, e il canestro dalla lunga distanza di Baldelli significa massimo vantaggio per Costa, +8. Lucca, però, è più che viva: Zempare è un fattore e la tripla di Jeffery allo scadere della prima frazione scrive a tabellone il 17-20 al 10′.

Il secondo quarto si apre con Balossi in campo e la coppia Spinelli-Frost a segno: Davis infila il suo ottavo punto e Basket Costa torna a +5, 21-25 al 12′. Jeffery va a segno in penetrazione, si vede in campo anche Vittoria Allievi. Bonasia e Zempare trascinano le toscane di nuovo avanti nel punteggio, ma il canestro di Davis permette alle pantere di rimettere il naso avanti al 20′, 32-33.

Lucca parte bene dopo la pausa lunga e si porta in vantaggio, sul 42-37, con un parziale di 10-4 firmato Zempare, Ravelli e Jakubcova. Le pantere non riescono a trovare una valida e continua produzione offensiva, ma i canestri di Rulli e Baldelli permettono comunque di rimanere a contatto, 47-43 al 26′. Bonasia è scatenata: prima segna, poi manda a canestro Madera e ispira pure la tripla di Ravelli, con cui Lucca prova la fuga, 54-43. Spinelli blocca l’emorragia offensiva, poi Rulli nell’ultimo minuto del terzo quarto infila 4 punti che riducono il gap sul 55-49 al 30‘.

Zempare, Jeffery e Jakubcova spingono ancora avanti le toscane, ma la fiammata di Matilde Villa risolleva Costa: prima assist per Allievi che segna in transizione e poi super tripla mettendosi in proprio: 62-56 al 33′. Baldelli serve bene Pavel nel pitturato, ma Bonasia arriva a quota 16 punti, prendendosi diverse responsibilità in attacco: 68-59 al 35′. Jeffery segna da tre dopo un lay-up di Baldelli e Lucca riporta il margine in doppia cifra, 71-61. Pavel e Baldelli suonano la riscossa e la Limonta Sport Costa Masnaga torna a -5, 73-68 a 2’45” dal termine. Le pantere hanno tre opportunità in contropiede e altre a difesa schierata, ma la palla non ne vuole sapere di entrare e alle toscane basta amministrare per portare a casa i due punti. Finisce 73-68. Prossimo appuntamento il 1 febbraio alle 21 in casa contro l’Iren Fixi Torino.

Ecco il commento di coach Paolo Seletti al termine del match: “Siamo migliorate. Non è solo un’impressione generale, ma lo dicono le cifre: più solide, più quadrate, più intense. Soffriamo ancora la fisicità e la pressione, ci perdiamo a volte in un bicchier d’acqua: le 16 palle perse e la sofferenza a rimbalzo hanno permesso a Lucca di avere 16 tiri in più, troppi per pensare di poter vincere qui, nonostante una buona partita. Offensivamente abbiamo mancato nella gestione della palla, mentre in difesa abbiamo concesso troppe penetrazioni a una squadra che oggi non aveva buone percentuali fuori dal pitturato. Con qualcosa in più si potevano portare a casa i 2 punti. Adesso testa alla sfida contro Torino, dobbiamo compattarci quanto più possibile e farci trovare pronte”.

Gesam e Gas Luce Le Mura Lucca – Limonta Sport Costa Masnaga 73-68 (17-20; 32-33; 55-49)

Gesam e Gas Luce Le Mura Lucca: Jeffery 14, Jakubcova 10, Bonasia 16, Ravelli 9, Zempare 17, Azzi ne, Cibeca ne, Farnesi ne, Madera 4, Smorto 3, Gregori. All: Iurlaro

Limonta Sport Costa Masnaga: M. Villa 9, Baldelli 15, Frost 2, Pavel 8, Davis 14, Colognesi ne, Rulli 11, Spinelli 6, Balossi, Allievi 3. All: Seletti