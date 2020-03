COSTA MASNAGA – Con una nota ufficiale, la squadra di pallacanestro femminile Basket Costa, militante in serie A1, ha annunciato la risoluzione del contratto con la cestista rumena Elisabeth Pavel, la quale resterà in Italia in attesa che l’emergenza sanitaria sia sotto controllo.

Inoltre la stessa società ha lasciato alle atlete senior la possibilità di decidere di tornare a casa in questo momento di stop nazionale. È stato raggiunto pertanto un accordo con le atlete Valentina Baldelli e Giulia Rulli, che non ha previsto in alcun modo la risoluzione del contratto. Il play e l’ala biancorosse torneranno a casa dalle rispettive famiglie a partire da domenica 22 marzo, quando sarà terminata la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Nel caso, attualmente poco probabile, in cui la stagione e gli allenamenti dovessero riprendere, entrambe saranno pronte a tornare a calcare il parquet di Costa Masnaga.

Anche l’accordo con l’atleta americana Jori Davis è in via di definizione e si dovrebbe giungere ad una soluzione precisa nei prossimi giorni.