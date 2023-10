COSTA MASNAGA – Tutto facile per il Basket Costa all’esordio casalingo nella stagione 2023/24 contro la Stella Azzurra Roma.

Le brianzole allenate da coach Luca Andreoli, anche lui alla sua prima uscita ufficiale in questo campionato, partono subito col piede sull’acceleratore e, in un amen, si ritrovano avanti 15-2 costringendo la formazione romana a chiamare time-out. Anche quando iniziano le “giostre” dei cambi, il risultato non cambia: le pantere vanno come treni e il primo quarto si chiude sul 28-6.

La partita è incanalata e anche il secondo periodo è un assolo biancorosso. Si va al riposo lungo con le padrone di casa marchiate CLV-Limonta in vantaggio di 30 lunghezze (47-17).

Le ultime due frazioni non regalano particolari emozioni, ma fanno mettere fieno in cascina a livello di esperienza alle più giovani. Da segnalare il ritorno sul parquet di gioco in una partita ufficiale di Carolina Pappalardo dopo un brutto infortunio che l’ha tenuta a lungo fuori dal campo.

La gara finisce 74-43 per le locali che, domenica prossima, affronteranno un’avversaria di tutt’altro valore. Appuntamento alle 18 in quel di Empoli che, nella sfida inaugurale, ha battuto nettamente una rimaneggiata Torino. Il club dedica questa vittoria a Marco Vimer, un amico e tifoso di Basket Costa scomparso prematuramente.

Costa Masnaga – Roma 74-43

(28-6, 47-17, 61-25, 74-43)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 12 (3/5, 2/7), Osazuwa 8 (4/7 da 2), Caloro* 2 (1/2, 0/2), Gorini 5 (1/1, 1/3), Razzoli, Piatti* 2 (1/2, 0/3), N’guessan 6 (2/8, 0/4), Allievi* 8 (4/6, 0/1), Bernardi 7 (2/3, 0/2), Pappalardo 7 (1/1, 1/2), Tibè* 13 (5/5 da 2), Serra 4 (1/2 da 2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 25/43 – Tiri da 3: 4/27 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 51 17+34 (Tibè 8) – Assist: 18 (Caloro 5) – Palle Recuperate: 12 (Allievi 3) – Palle Perse: 17 (Allievi 3).

STELLA AZZURRA ROMA: Brzonova 8 (4/8, 0/2), Salvioni 2 (1/2, 0/1), Frigo* 15 (2/6, 3/9), Ndiaye, Rizzo NE, Barbakadze* 6 (3/7, 0/1), Schena NE, Bucchieri* 3 (1/3 da 2), Garofalo* 4 (2/3, 0/2), Sasso* 5 (1/3, 1/5). Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 14/34 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 3/7 – Rimbalzi: 30 4+26 (Barbakadze 6) – Assist: 7 (Salvioni 2) – Palle Recuperate: 10 (Salvioni 4) – Palle Perse: 24 (Squadra 4).

Arbitri: Castellano V., Spinelli J.