COSTA MASNAGA – Altra bella vittoria per la Limonta Costa Masnaga, che si porta a casa il Memorial “Augusto Teli” battendo nella finalina la Magnolia Campobasso, avversaria anche nella stagione di Techfind Serie A1 che prenderà il via a breve.

Dopo aver sconfitto in semifinale La Spezia, le pantere si sono aggiudicate il torneo partendo subito a razzo contro le molisane. Campobasso ha le polveri bagnate al tiro nel primo quarto, finito sul 19-6 per la Limonta Costa Masnaga, ma nel secondo parziale la musica è diversa e le ospiti collezionano un parziale di 28-20 per ricucire fino al – 5, 39-34, all’intervallo. Al rientro sul parquet, però, sono ancora le pantere a premere sull’acceleratore, riportandosi su un vantaggio in doppia cifra e volando sul +15, 59-44, al 30′. L’ultimo quarto è molto equilibrato, ma il vantaggio rimane invariato: finisce 77-62 per la Limonta Costa Masnaga.

Nella finale per il 3/4° posto è Moncalieri ad avere la meglio su Cestistica Spezzina 59-56 in una partita molto tirata ed equilibrata fino alla fine, che ha visto in campo anche due volti noti a Costa Masnaga, ovvero Silvia Colognesi e Nancy N’Guessan, impegnate con la maglia di La Spezia.

TABELLINO

Limonta Costa Masnaga – Magnolia Campobasso 77-62

(19-6; 39-34: 59-44)

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 15, Allievi 12, Spreafico 12, Jackson 5, Vaughn 9, Balossi, E. Villa 5, Toffali 8, Jablonowski 11, Osazuwa. All: Seletti.