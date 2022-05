BRESCIA – A due giornate dalla conclusione della seconda fase del campionato di serie B di basket femminile, la formazione della Starlight Dogana Vecchia, voleva quei due punti per festeggiare la salvezza. Obiettivo centrato dalla formazione di coach Stefano Zucchi con Valma che sabato sera espugna il campo del Brescia con il risultato di 39-62.

Sono state brave le valmadreresi a mettere subito in chiaro le proprie intenzioni, mettendo in difficoltà le locali con giocate rapide ed un pressing a tutto campo. Rientrate negli spogliatoi con un vantaggio di quindici punti, la formazione di coach Zucchi, ha gestito con tranquillità il match vincendo nettamente e meritatamente.

Zucchi: “È arrivata la salvezza. In questo momento mi sento solo di ringraziare tutte le mie ragazze, il mio assistente Roberto, Fulvio, il presidente Pino Scelfo, il general manager De Carli e tutti quelli che ci sono stati vicino in quest’annata difficile e per questo più apprezzata. Il nostro pubblico e la curva dei ragazzi che ci hanno sostenuto in tutte le partite e che vorrei ringraziare da vicino nell’ultima partita di sabato prossimo in casa a Valma. Che dire, sono felice perché penso che di più, in questo momento, non saremmo stati in grado di realizzare, ma siamo certi che abbiamo costruito un buon punto di partenza per la prossima stagione. Ora vogliamo goderci il momento, ma anche iniziare al più presto la programmazione futura per ottenere risultati migliori”.