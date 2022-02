VALMADRERA – Si è conclusa la prima fase della stagione 2021-22 del campionato di serie B di basket femminile, con il quintetto della Dogana Vecchia Starlight di Valmadrera, che affrontava in casa la formazione del Varese.

La squadra di casa ci teneva molto a chiudere questa prima fase con un successo, con l’intento di regalare alla nuova tifoseria delle “brigate biancoblu”, una vittoria, ma soprattutto con la possibilità da parte del quintetto di coach Zucchi, di conquistare la quinta piazza del Girone Verde, considerato che la formazione di coach Zucchi vantava una migliore differenza canestri sul team milanese del Vittuone.

Così non è stato considerato che Varese è riuscito a vincere a Valmadrera con il risultato di 47-64. Una serata decisamente sfortunata per il team di casa ma soprattutto per la giocatrice Camilla Allevi (in azione nella foto a destra).

Parla il coach Stefano Zucchi: “Complimenti a Varese per la determinazione messa in campo. Noi siamo rimasti in partita fino all’intervallo anche senza Allevi, con l’atleta che circa a metà secondo quarto, per un colpo ricevuto involontariamente al naso, ha messo fine al suo minutaggio, perdendo così una pedina importante del nostro gioco. Rimaste in otto abbiamo cercato di contrastare il potere fisico di Varese. E’ stato molto difficile, e le bassissime percentuali dal tiro, hanno permesso di creare questo divario tra noi ed il quintetto varesino. Gap che ci sta tutto. Ora una settimana di pausa, sperando in nulla di grave per Camilla Allevi – conclude coach Zucchi – e poi si riparte per la seconda fase”.

Il coach parlava di basse percentuali al tiro, valutazione tecnica fondamentale per l’esito di questa sfida, considerato che Valmadrera ha realizzato 5 su 24 dalla distanza, e 13 su 41 da conclusioni da 2. Decisamente valori che non possono consentirti di vincere una partita contro la seconda della classe.

Dogana Vecchia Starlight Valmadrera-Varese 47-64

Parziali: 12-18, 19-13, 7-15, 9-18.

Starlight Valmadrera: Orsanigo 8, Panzeri, Levi, Allevi, Oggioni 2, Adan 4, Marconetti 11, Frigerio 11, Ceccato 11.