COSTA MASNAGA – La Limonta Costa Masnaga “è orgogliosamente felice di comunicare che lo staff della Serie A1 è stato confermato anche per la prossima stagione”. Il campionato da poco terminato ha portato in dote “risultati ampiamente al di sopra delle attese”, raggiungendo un traguardo storico come le Final Eight di Coppa Italia e i playoff in post-season.

Nella stagione 2021/22, quindi, a guidare la formazione biancorossa ci sarà ancora Paolo Seletti, affiancato dal vice Pierangelo Rossi e dall’assistente allenatore Niccolò Ranieri. La novità è rappresentata dall’aggiunta di Gabriele Pirola, che entrerà nello staff della A1 nel ruolo di Team Mental Coach. Il lavoro atletico sarà curato da Nicolò Airaghi e Luca Boero, mentre lo staff sanitario sarà formato dai fisioterapisti Federico Buttol e Claudio Frigerio, l’osteopata Elisa Cornacchia e Giulia Evasi a sovrintendere il tutto come medico sociale.

Continuerà ad essere punto di riferimento per le ragazze e non solo, Masha Maiorano, confermatissima nel ruolo di Team Manager. A curare le statistiche Roberto Riva e operatore video Luigi Riva. Ai commenti delle gare interne l’addetto stampa Giovanni Tuzzi e Maurizio Astori, che si occuperà anche della parte di videomaking. Come ogni anno, sarà il Direttore Generale Bicio Ranieri a sovrintendere al lavoro complessivo, nella sua consueta e fondamentale opera di raccordo tra campo e apparato societario.