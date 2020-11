VIGARANO MAINARDA (FE) – Partenza estremamente equilibrata tra Dondi Multistore Vigarano e la Limonta Costa Masnaga, con le padrone di casa che vogliono togliersi dalla casella zero punti in classifica. Tapley e Rosset spingono le emiliane sul 10-7, ma, in realtà, bastano già 4 minuti per capire come, per Beatrice Del Pero, sarà una partita pazzesca. Addirittura 15 punti nella prima frazione per lei (8/10 al tiro), che spingono, insieme alle ottime iniziative di Allievi e Spinelli, le pantere sul +7 alla fine della prima frazione, 18-25.

Del Pero inizia la seconda frazione esattamente come aveva terminato i primi 10′, ovvero segnando, propiziando un nuovo allungo delle pantere, che volano sul +10, 23-33 al 13′. Tapley e Policari cercano di rosicchiare qualche punto, ma due liberi di Nunn tengono in alto Basket Costa. Negli ultimi cinque minuti del secondo quarto, però, la produzione offensiva della Limonta Costa Masnaga si blocca e anche l’intensità difensiva cala. Così, le emiliane si rifanno sotto con un parziale di 10-2, arginato solo da due liberi di Toffali e da un gioco da tre punti di Nunn.

All’intervallo, le pantere sono avanti di tre lunghezze, 37-40. Nunn e Del Pero ripartono alla grande, ben coadiuvate da Allievi: parzialone di 17-9 e Basket Costa torna a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, 46-57 al 25′.

La zampata di Matilde Villa e due liberi di Spinelli ampliano ancora il gap: nel terzo quarto sono addirittura 30 i punti messi a segno e la forbice si allarga fino al +17, 53-70. All’inizio dell’ultima frazione, Sorrentino e Rosset provano a ricucire, ma l’ultimo sforzo di Vigarano viene subito stoppato da Matilde Villa e Del Pero, con il canestro e fallo di Spinelli che dà alle pantere il +21, scrivendo virtualmente i titoli di coda sul match. Ancora la numero 12 della Limonta Costa Masnaga piazza la tripla del +22, con le pantere che non si fermano e continuano a macinare gioco e punti: vanno a segno anche N’Guessan, Jablonowski, Eleonora Villa e Osazuwa. Finisce 76-92 e le pantere salgono a quota 8 punti in classifica.

L’intervista con coach Seletti:

Partita equilibrata all’inizio, poi piano piano sempre più nelle vostre mani.

“Una gara dai connotati abbastanza “giovanili” dove siamo riusciti a far valere un maggior ritmo rispetto a loro, che comunque sono state gagliarde e non hanno mollato”.

Beatrice Del Pero letteralmente “on fire” stasera: “Sì, Bea in versione “monster”, ma è una buona giocatrice, aveva solo bisogno di riprendere il controllo delle sue capacità partendo dal lavoro settimanale, e si sta mettendo in gioco ogni giorno”.

Altri spunti positivi dal match?

“Gara solida anche di Spinelli, Allievi e Nunn: abbiamo giocato da squadra, con tutte a referto. Abbiamo trovato un equilibrio difensivo con la zona che ci ha permesso di correre un po’ di più. Nonostante molte palle perse ed errori da sotto, abbiamo messo in cascina 92 punti. Ci divertiamo, direi!”.

Da domani testa già al doppio impegno casalingo consecutivo.

“Adesso andiamo all’assalto delle prossime due partite in casa contro squadre di buon livello. E, citando la presentazione della gara di oggi di LBF, proviamo a far diventare “buona” questa nostra “discreta” partenza da 4-3″.

Tabellini

Dondi Multistore Vigarano-Limonta Costa Masnaga 76-92

(18-25; 37-40; 53-70)

Dondi Multistore Vigarano: Tapley 16, Landi 2, Valensin 2, Rosset 11, Yurkevichus 12, Policari 17, Bestagno, Sorrentino 11, Albano 3, Bagnoli, Migani, Castelli. All: A. Castelli

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 9, Del Pero 34, N’Guessan 2, Jablonowski 2, Nunn 20 (11rimb.), E. Villa 2, Osazuwa 2, Spinelli 12, Allievi 7, Toffali 2. All: Seletti