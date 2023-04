COSTA MASNAGA – La Limonta consolida il terzo posto in classifica e lo fa con autorità. Finisce 81-55 il match casalingo contro Trieste al termine di una gara condotta fin dalle prime battute.

Le padrone di casa partono piazzando un 12-2, che poi diventa 18-4, per poi continuare sul 23-6 e per concludersi sul 35-13 al termine dei primi 10′. Ad inizio secondo quarto la Futurosa prova a mischiare le carte piazzandosi a zona e sembra funzionare perché il break in favore delle triestine è di 0-5, ma é un fuoco di paglia.

La Limonta risponde con un 10-0 (45-18 a metà) e possono permettersi di dare spazio alle giovanissime Gorini e Razzoli.

La seconda frazione finisce 53-27 e si va negli spogliatoi con inerzia completamente a favore delle biancorosse.

Nel terzo periodo la musica non cambia, Lele Villa segna con continuità e, a 1:30 dalla sirena, la Limonta tocca il massimo vantaggio: 70-37. Punteggio con il quale si chiude poi anche la frazione di gioco.

Il prosieguo della gara é uguale al resto vissuto finora. Finisce 81-55 per la formazione di coach Seletti che non ha tempo di rilassarsi perché mercoledì 5 le pantere dovranno vedersela con Broni, trasferta molto ostica.

Limonta Costa Masnaga-Futurosa #Forna Basket Trieste 81-55

(35-13, 53-27, 70-37, 81-55)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (2/5, 2/2), Osazuwa 6 (3/4 da 2), Caloro* 8 (2/4, 1/5), Villa E.* 22 (6/7, 3/7), Gorini, Razzoli, Villarruel 2 (1/1, 0/5), Allievi* 9 (3/5 da 2), Bernardi 6 (1/3 da 3), Tibè* 8 (3/8 da 2), Brossmann* 10 (4/11 da 2)

Allenatore: Seletti

Tiri da 2: 24/45 – Tiri da 3: 7/24 – Tiri Liberi: 12/17 – Rimbalzi: 52 16+36 (Brossmann 11) – Assist: 19 (Fietta 5) – Palle Recuperate: 13 (Caloro 4) – Palle Perse: 22 (Fietta 6)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri* 9 (3/9, 0/4), Cumbat 13 (2/5, 2/5), Castelletto 9 (4/6, 0/1), Croce, Bosnjak* 6 (3/6, 0/3), Miccoli C.* 10 (5/12 da 2), Grassi, Sammartini* 2 (1/4 da 2), Lombardi*, Camporeale 6 (0/2, 2/4)

Allenatore: Scala



Tiri da 2: 18/45 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 32 9+23 (Miccoli C. 7) – Assist: 13 (Castelletto 4) – Palle Recuperate: 14 (Castelletto 4) – Palle Perse: 19 (Streri 5)

Arbitri: Spinelli J., Biondi M.