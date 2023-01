MANTOVA – Parte subito forte la Limonta che, al 7′ é 0-6 ed un minuto dopo, grazie ad un impatto positivo delle solite Brossmann e Allievi, si trova avanti 2-11. Ma le padrone di casa non ci stanno e piazzano un contro break di 10-0 che, non solo le riporta in partita, ma fa mettere loro la testa avanti. Il primo quarto si chiude con le mantovane in vantaggio di 1 (17-16) e tutto da rifare per le masnaghesi.

Il secondo mini tempo vede un inizio in cui gli errori fanno da padrone, ma, proprio quando Mantova si porta avanti di 3 lunghezze, le lecchesi hanno una reazione che, tramutata in un parziale di 0-12, le porta avanti di 9 (21-30). Si torna negli spogliatoi sul 22-32 in favore delle ospiti ed inerzia totalmente a favore loro.

Di rientro dalla pausa lunga, a parte un piccolo sprazzo delle mantovane, c’è solo una squadra in campo. Le pantere Fietta (in netta crescita) e Villarruel prendono per mano la squadra e fanno volare la Limonta a +20 (31-51). Da segnalare un infortunio alla spalla alla guerriera Vittoria Allievi, che ci auguriamo non sia nulla di importante. Nell’ultima frazione il divario rimane tendenzialmente costante e le ospiti tornano a casa con un +17 finale (51-68).

Prossimo appuntamento Domenica 5 Febbraio in via Verdi alle ore 18.00, avversario di turno l’Alperia Bolzano, sicuramente in gas per la vittoria interna contro Udine.

San Giorgio MantovAgricoltura-Limonta Costa Masnaga 51-68

(17-16, 22-32, 31-51, 51-68)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell’Olio V.* 4 (2/2, 0/2), Llorente* 13 (5/7 da 2), Togliani* 4 (2/3, 0/1), Petronio, Buelloni, Bevolo, Bernardoni 4 (2/5 da 2), Ndiaye, Bottazzi* 6 (2/5 da 3), Labanca 8 (3/5, 0/1), Orazzo* 12 (3/9, 0/1), Silocchi NE

Allenatore: Purrone

Tiri da 2: 17/34 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 35 7+28 (Llorente 9) – Assist: 8 (Togliani 4) – Palle Recuperate: 4 (Togliani 3) – Palle Perse: 27 (Dell’Olio V. 5) – Cinque Falli: Dell’Olio V.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 14 (4/10, 2/3), Osazuwa, Caloro* 5 (1/4, 1/5), Villa E.* 2 (1/4, 0/2), Razzoli, Villarruel 13 (3/6, 2/3), Allievi* 10 (3/5, 1/1), Bernardi 6 (2/2, 0/1), Tibè* 2 (1/3, 0/3), Brossmann* 16 (8/13, 0/3)

Allenatore: Seletti



Tiri da 2: 23/47 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 34 13+21 (Caloro 9) – Assist: 13 (Villa E. 4) – Palle Recuperate: 15 (Allievi 5) – Palle Perse: 17 (Fietta 6)

Arbitri: Spinello R., Spina S.