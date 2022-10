PONZANO VENETO (TV) – Finisce in palindromo, 48-84, la gara disputata a Ponzano dalle “panterine” nella serata di domenica. Valida per il secondo turno di andata, è in realtà la prima ufficiale di Costa, avendo spostato la partita di esordio per via del torneo a Valencia disputato da gran parte del gruppo coinvolto con l’A2.

L’approccio, sapendo dell’importanza di cominciare col piede e col piglio giusto, è stato quello di una squadra che aveva voglia di giocare (finalmente) e che sapeva che andava a far visita ad una squadra e ad un campo tignosi.

Qualche distrazione difensiva di troppo non permette alle lecchesi di decollare da subito, ma, una volta prese le misure, Tibé e compagne prendono le distanze dalle padrone di casa, complice anche la gestione del ritmo della gara che, da sempre, caratterizza le ragazze di coach Seletti. Nel secondo quarto la forbice si allarga e nella seconda metà del match le masnaghesi sono state brave a controllare con la giusta autorità. Unico neo le tantissime palle perse, anche se, con il numero elevato di possessi dettati dal ritmo molto alto, é normale che ci sia qualche errore di troppo.

Ottimo contributo da parte di tutte e partita che finisce con un divario importante.

Prossimo appuntamento domenica 23 alle 18 in via Verdi. A far visita alle panterine la San Giorgio Mantova, una vittoria ed una sconfitta il loro bilancio fino a ora.