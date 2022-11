BOLZANO – Vittoria per la Limonta che si impone 72 a 61 nell’ostica trasferta trentina sul campo dell’Alperia Bolzano al termine di un match dominato per tutti i quaranta minuti di gara.

Fin dalle prime battute di gioco sono le lecchesi a prendere in mano le redini del match tant’è che, nonostante qualche difficoltà offensiva, riescono ad allungare a +9 già a fine primo quarto e raggiungere la doppia cifra di vantaggio a metà gara andando al riposo sul +11.

Nella ripresa la musica non cambia e continua la cavalcata delle ragazze di coach Paolo Seletti verso la vittoria finale contro una Bolzano che non molla mai e che si conferma avversaria ostile. Menzione particolare per Cristina Osazuwa (14), autrice di un’ottima prestazione, compresi due canestri decisivi nell’ultimo quarto. E per Eleonora Villa che, con i suoi 16 punti, è la top scorer.

“Abbiamo portato a casa una partita dai contenuti agonistici notevoli – ha commentato soddisfatto coach Paolo Seletti – Abbiamo sostanzialmente condotto una gara di testa per quaranta minuti e questa è una cosa positiva. Dal punto di vista delle singole, Cristina Osazuwa è stata sicuramente la migliore in campo. È una cosa che ci rende molto felici perché la nostra regola rimane comunque sempre quella che, nelle singole partite, chi è più in palla gioca di più senza troppe gerarchie. Così facendo riusciamo a trovare protagonisti diversi e a lungo andare può diventare un punto di forza in campionato”.

Prossimo appuntamento domenica 6 novembre alle 18 contro Udine, compagine che si trova con gli stessi punti in classifica delle panterine, ma con una partita giocata in più.

Alperia Basket Club Bolzano – Limonta Costa Masnaga 61 – 72 (16-25, 32-43, 46-54, 61-72)



Alperia Basket Club Bolzano: Logoh 2 (1/6, 0/1), Servillo* 4 (1/2, 0/3), Chrysanthidou* 3 (0/2, 1/1), Kotnis* 7 (2/6, 1/4), Fall 11 (2/4, 1/3), Gualtieri 4 (2/3, 0/1), Delbalzo Gueye NE, Assentato* 29 (3/5, 6/8), Vella* 1 (0/3, 0/1), Mazzucco NE, Azzi, Kob NE.

Allenatore: Sacchi

Tiri da 2: 11/32 – Tiri da 3: 9/25 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 33 7+26 (Vella 5) – Assist: 12 (Vella 4) – Palle Recuperate: 7 (Servillo 2) – Palle Perse: 17 (Logoh 3).



Limonta Costa Masnaga: Fietta* 12 (4/9, 1/3), Osazuwa* 14 (6/6 da 2), Caloro 3 (1/2, 0/2), Villa* 16 (2/5, 4/8), Piatti NE, Villarruel 5 (1/1, 1/3), Allievi* 14 (6/15, 0/1), Bernardi 2 (0/1, 0/1), Tibè, Brossmann* 6 (2/9, 0/3).

Allenatore: Seletti

Tiri da 2: 22/49 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 51 18+33 (Brossmann 15) – Assist: 12 (Fietta 8) – Palle Recuperate: 10 (Fietta 3) – Palle Perse: 13 (Allievi 4).

Arbitri: Bastianel, Bortolotto.