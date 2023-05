CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) – Inizio col botto per la Limonta che, fin dalle prime battute, si dimostra sul pezzo e vogliosa di far sua gara 1 di semifinale. A farne le spese é la favorita Castelnuovo, autrice di una prova non brillantissima, anche a causa dell’ottimo piano partita partorito da coach Seletti e dal suo staff e attuato in maniera “maniacale” dalle ragazze.

Le biancorosse partono schiacciando sull’acceleratore e si portano sullo 0-14 in un amen, grazie a buonissimi spunti di Tibè e Lele Villa, autrice di una prova di assoluto livello. Per le piemontesi sblocca Marangoni dopo più di 4 minuti e, insieme a Gianolla e all’ex Baldelli, accorciano il gap e si riavvicinano. Il primo quarto si chiude 11-22 per le ospiti.

A metà secondo quarto la distanza tra le due squadre non diminuisce anzi, le lecchesi si portano sul 15-29. Ma quando l’Autosped accelera, la Limonta va in difficoltà. Le ragazze di Nino Molino corrono bene in campo e colpiscono portandosi fino a -8. Ma non danno mai l’impressione di avere l’inerzia dalla loro. Costa reagisce e ricaccia Castelnuovo a -16 (24-40). Si va negli spogliatoi con la consapevolezza che ad avere in mano le chiavi del proprio destino sia proprio la formazione lombarda.

Nel terzo quarto i punti di distacco oscillano tra 16 e 20 e la frazione si chiude sul 37-56.

Ultimo quarto: la formazione lecchese guidata da Paolo Seletti tocca il massimo vantaggio (+23, 40-63) dimostrando di meritarsi la vittoria. Finisce 49-68 dando alla Limonta la possibilità di ben 2 match-ball, il primo dei quali giovedì 11 alle 20.30 in via Verdi.

Buona la prima.

Autosped Castelnuovo Scrivia-Limonta Costa Masnaga 49-68

(11-22, 24-40, 37-56, 49-68)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 7 (1/5, 1/4), Bernetti NE, Premasunac* 7 (3/7 da 2), Rulli 2 (1/3, 0/1), Bonasia* 4 (2/6, 0/4), Leonardi* 3 (1/2 da 3), Baldelli 7 (2/4 da 3), Gianolla* 15 (3/8, 3/11), Ravelli, Smorto 4 (2/5, 0/1), Castagna NE, Gatti

Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 12/37 – Tiri da 3: 7/30 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 44 16+28 (Premasunac 14) – Assist: 14 (Marangoni 3) – Palle Recuperate: 6 (Rulli 2) – Palle Perse: 14 (Rulli 4)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 2 (1/6, 0/2), Osazuwa, Caloro* 7 (1/4, 1/3), Villa E.* 21 (4/9, 4/6), Gorini, Villarruel, Allievi* 11 (3/5, 0/3), Bernardi 6 (2/3, 0/1), Tibè* 10 (5/7 da 2), Brossmann* 11 (3/7, 0/3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 19/41 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 15/21 – Rimbalzi: 44 10+34 (Brossmann 15) – Assist: 17 (Caloro 6) – Palle Recuperate: 10 (Caloro 3) – Palle Perse: 11 (Brossmann 4)

Arbitri: Bastianel G., Bortolotto G.