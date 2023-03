COSTA MASNAGA – Parte forte la Limonta grazie soprattutto alla premiata ditta Villa-Allievi e si porta sul 14-8 a 4’20” dal primo intervallo corto. Il Sanga non ci sta e piazza un parziale di 0-6 che significa pareggio e tutto da rifare. Il primo quarto si chiude con un piccolo allungo delle lecchesi (21-16).

Nella seconda frazione Costa mantiene inalterato il vantaggio di 5 punti (30-25) fino a metà periodo, poi, complice una maggiore intensità difensiva da parte delle orange, il tabellone decreta prima il pareggio a quota 32 e poi a quota 35 a chiusura di quarto.

Dopo l’intervallo le lecchesi partono forte (45-39 a metà tempo), ma le milanesi non si fanno intimidire ed accorciano fino al -3 del 2.30. Piccolo colpo di coda delle ragazze di coach Seletti a fine periodo che stabilisce il +9 (53-44), ma, una folata nell’ultima azione di gioco, fa riavvicinare il Sanga. Si torna in panchina, quindi, sul 53-46 in favore delle biancorosse.

Il quarto periodo vede Costa avanti ancora di 6 lunghezze a metà (64-58). Da qui è partita al cardiopalma. Il punteggio dice 67-66 a 3′ dal termine, bomba di Lele Villa (70-66), Penz replica con la stessa moneta (70-69), Bonomi a sua volta ci mette lo zampino (70-72) e porta la formazione di Pinotti avanti nel punteggio per la prima volta nella gara a 1.18 dalla fine. La Limonta non segna e ricorre al fallo sistematico, Madonna fa 1/2 ai liberi e le lecchesi hanno la palla per provare a pareggiare. Fietta, con una magia (ed un po’ di fortuna), riporta la situazione in assoluta parità (73-73).

Overtime!

Il supplementare inizia come erano finiti i regolamentari e cioè a suon di triple. Prima Penz e poi Caloro, che ristabilisce l’equilibrio (76-76). Qui Costa trova energie raschiando il fondo del barile e piazza un parziale di 4-0 con Fietta che detta i ritmi del gioco e trova sempre la compagna giusta da far concludere (80-76). Ma é una partita da dentro/fuori e Sanga non tira i remi in barca; contro parziale di 0-5 e vantaggio Milano (80-81). La Limonta ha in mano la palla per provare a vincere, ma non va e il conseguente fallo tattico sigilla il punteggio sull’80-82 in favore delle tigri.

Bellissima partita a livello di intensità, un meraviglioso spot per questo sport che é unico al mondo. Brave pantere.

[Contributo esterno]

Limonta Costa Masnaga-Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 80-82

(21-16, 35-35, 53-46, 73-73, 80-82)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (1/6, 2/4), Rotta NE, Osazuwa 2 (1/3 da 2), Caloro* 10 (2/4, 2/6), Villa* 18 (3/7, 4/10), Razzoli NE, Villarruel 2 (0/1 da 3), Allievi* 13 (4/12, 1/3), Bernardi 4 (2/4 da 2), Tibè* 12 (4/8, 1/1), Brossmann* 9 (2/5, 1/5)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 19/49 – Tiri da 3: 11/30 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 57 18+39 (Brossmann 12) – Assist: 15 (Fietta 4) – Palle Recuperate: 6 (Allievi 2) – Palle Perse: 17 (Squadra 4)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (7/13, 0/3), Novati* 4 (2/6, 0/4), Guarneri 13 (5/10 da 2), Beretta 5 (1/2, 1/2), Penz* 13 (2/7, 3/7), Thiam NE, Van Der Keijl* 5 (1/4 da 2), Bonomi 7 (2/8 da 3), Madonna* 20 (2/6, 3/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 9/31 – Tiri Liberi: 15/24 – Rimbalzi: 49 17+32 (Madonna 10) – Assist: 12 (Beretta 4) – Palle Recuperate: 7 (Madonna 4) – Palle Perse: 8 (Novati 2)

Arbitri: Occhiuzzi G., Vicentini E.