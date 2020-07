OLGINATE – Il talentuoso classe 2002 Giovanni Marazzi, tesserato Basket Erba e cresciuto nel Progetto Giovanni Cantù, vestirà la maglia della NPO per proseguire il suo percorso di maturazione.

Corteggiato da diverse società, il giovane centro/ala ha deciso di cogliere al volo l’opportunità di giocare in Serie B come sua prima esperienza in campionati senior:

“Olginate sarà per me una grande opportunità per continuare a crescere, allenandomi in una squadra di qualità ed iniziando ad assaggiare il basket senior in un campionato molto competitivo”.