BASKET FEMMINILE. CONTRO ROMA COSTA RIPRENDE LA MARCIA

COSTA MASNAGA – Torna alla vittoria la CLV-Limonta Costa Masnaga e a farne le spese è la rivale degli ultimi anni a livello giovanile Basket Roma.

LA CRONACA

Il primo quarto è un susseguirsi di mini-parziali con la squadra laziale che ha una marcia in più. Ma Ravelli sul finire della frazione mette a segno due “triple” ed accorcia le distanze (17-18). Nei secondi dieci minuti l’inerzia passa completamente dalla parte delle padrone di casa e, grazie ad una sempre attiva Allievi e ad una Osazuwa che fa la voce grossa sotto le plance, Costa vola a +10 (35-25 a 4′ dall’intervallo lungo). La solita Ravelli (5 canestri dalla lunga per lei) coadiuvata da N’Guessan e Gorini permette alle biancorosse di chiudere la frazione sul 46-29. Nel terzo quarto le distanze rimangono pressoché simili e nel quarto periodo la squadra di coach Andreoli tocca nuovamente il +20 (71-51). Da segnalare che Giorgia Cibinetto è stata autrice di 2 bei punti. Al termine dei 40′ di gioco il tabellone dice 76-56 in favore delle brianzole.

Prossimo appuntamento domenica 17 dicembre alle 16.30 in quel di Selargius, in questo momento al sesto posto.

CLV-Limonta Costa Masnaga – Basket Roma 76 – 56

(17-18, 46-29, 57-44, 76-56)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 18 (1/1, 5/13), Cibinetto 2 (1/1 da 2), Osazuwa 12 (4/10 da 2), Caloro NE, Gorini 2 (1/6, 0/3), Razzoli, Piatti, N’Guessan 13 (2/5, 3/4), Allievi* 14 (3/5, 2/3), Bernardi* 4 (2/3, 0/2), Pappalardo* 3 (1/6, 0/1), Tibè* 8 (3/5 da 2).

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/42 – Tiri da 3: 10/26 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 50 12+38 (Allievi 8) – Assist: 24 (Gorini 5) – Palle Recuperate: 12 (N’Guessan 3) – Palle Perse: 16 (Tibè 5) – Cinque Falli: Tibè

BASKET ROMA: Leghissa 6 (2/3 da 2), Perone, Lucantoni* 16 (2/7, 2/10), Cedolini NE, Fantini* 13 (5/11, 1/1), Benini* 5 (1/4, 1/6), Preziosi* 4 (1/5, 0/2), Aghilarre* 9 (2/6, 1/4), Cenci 3 (0/1, 1/2), Manocchio

Allenatore: Bongiorno L.

Tiri da 2: 13/39 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 12/21 – Rimbalzi: 41 11+30 (Fantini 9) – Assist: 15 (Lucantoni 5) – Palle Recuperate: 10 (Lucantoni 4) – Palle Perse: 19 (Lucantoni 4)

Arbitri: Tognazzo H., Zanelli L.