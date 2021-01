COSTA MASNAGA (LC) – Una nuova realtà sportiva entra nell’orbita Acqua S.Bernardo, la “Polisportiva del cuore” si arricchisce con la Limonta Costa Masnaga, squadra di basket femminile di serie A1.

Acqua S. Bernardo sceglie così il Basket Costa come nuovo partner con il quale dimostrare la passione per il Lario, per la sua storia nello sport e in particolare per il basket, che anche in questi momenti difficili non ha mai smesso di entusiasmare i suoi tanti tifosi…