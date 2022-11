VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – Grazie a un secondo quarto da 4-22, la Limonta Costa Masnaga mette al sicuro il risultato della gara disputata ad Alpo già a metà tempo (22-43 all’intervallo lungo) e regala alle lecchesi la seconda vittoria consecutiva. 53-84 il risultato finale.

Buona prova delle lunghe biancorosse Tibè, Brossmann, Osazuwa e Piatti, che insieme realizzano ben 47 punti e conquistano 27 rimbalzi. Spazio per tutte e minutaggi non ‘eccessivi’ in vista del turno infrasettimanale contro la corazzata Castelnuovo, ancora imbattuta. Mercoledì 23, alle 21 infatti, le pantere recupereranno la gara rimandata a inizio ottobre per via del torneo disputato a Valencia dalle U18. Una partita che sarà particolarmente speciale per qualcuno, data la presenza delle ex Baldelli e Rulli.

“Abbiamo giocato una buona gara – ha detto coach Seletti – che si é incanalata nel verso giusto già dal secondo quarto, complici i tanti errori di Alpo. Se devo guardare le cose che non sono andate bene, penso alle tante palle perse nostre e alla gestione dei falli. Sono due aspetti importanti e in cui dobbiamo assolutamente migliorare.” Dopo la giornata di riposo di domenica, oggi si torna in palestra a preparare la sfida di mercoledì che si preannuncia impegnativa. Ma, si sa, l’appetito vien mangiando.

Ecodent Alpo-Limonta Costa Masnaga 53-84

(18-21, 22-43, 34-61, 53-84)

Ecodent Alpo: Turel NE, Fiorentini 2 (1/1, 0/2), Rosignoli* 9 (2/5, 1/5), Tribouley, Diene* 6 (2/4 da 2), Moriconi* 15 (1/5, 4/8), Soglia, Furlani 2 (1/1 da 2), Vitari* 7 (2/6, 0/1), Mancinelli* 5 (2/7, 0/1), Marinkovic 7 (1/3, 1/4), Franco

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 12/37 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 11/13 – Rimbalzi: 34 9+25 (Mancinelli 8) – Assist: 13 (Moriconi 4) – Palle Recuperate: 14 (Rosignoli 3) – Palle Perse: 31 (Moriconi 6).

Limonta Costa Masnaga: Fietta* 7 (2/4, 1/3), Osazuwa* 18 (8/9 da 2), Caloro* 8 (1/2, 2/6), Villa 4 (2/4, 0/3), Gorini 4 (1/2, 0/4), Piatti 3 (0/1, 1/3), Allievi* 6 (2/4 da 2), Bernardi 8 (1/2, 0/4), Tibè 10 (4/7, 0/1), Brossmann* 16 (3/7, 2/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/42 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 18/23 – Rimbalzi: 47 16+31 (Brossmann 8) – Assist: 18 (Fietta 5) – Palle Recuperate: 13 (Allievi 4) – Palle Perse: 25 (Allievi 5) -Cinque Falli: Osazuwa

Arbitri: Morra G., Procida A.