MARIANO COMENSE (CO) – Derby amaro per la Starlight Valmadrera, che perde per la prima volta in stagione contro il S.Ambrogio Mariano: 66-62 il punteggio finale nel match valido per l’ultima giornata di andata del campionato di serie C.

Nonostante la battuta d’arresto, la squadra allenata da Alberto Colombo è ancora al primo posto in classifica, con 26 punti. Ad inseguire Gavirate (22) e quattro squadre a pari merito a 20 (S.Ambrogio Mariano, Vertematese, Hupac Spa Pro Patria Busto e Sportiva Sondrio).

> ARTICOLO COMPLETO SU