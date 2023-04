GALBIATE – Soccorsa una escursionista, bloccata ed infreddolita dopo il temporale di domenica sui Corni del Monte Barro, in territorio comunale di Galbiate.

L’allerta intorno alle 17:30, una squadra S.A.F. dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta per aiutare la persona in difficoltà per le condizioni climatiche avverse. Dopo averla raggiunta, i pompieri hanno riaccompagnato a valle in sicurezza la malcapitata.

