VALMADRERA – Intervento oggi per soccorrere due ragazzi di 22 e 18 anni: erano partiti dalla località San Tomaso, a piedi erano risaliti lungo un canale attraverso il Monte Rai, nella zona del Sasso Malascarpa. Poi hanno deciso di prendere una deviazione per salire in cima a una cresta ma si sono trovati in difficoltà, non riuscivano più a scendere e nemmeno a salire.

Intorno alle 17 è stato allertato il Cnsas, XIX Delegazione Lariana: dieci tecnici di Valmadrera e Canzo, del Triangolo Lariano, sono partiti con il fuoristrada; un’altra squadra ha raggiunto a piedi, da San Tomaso, il posto dove i ragazzi erano incrodati. Tra i soccorritori anche gli specialisti Saf dei Vigili del fuoco.

Con manovre tecniche di calata, prima li hanno raggiunti e poi calati dalla cresta fino alla base della parete, dove c’è il sentiero. Infine li hanno accompagnati a piedi fino a un punto in cui li attendevano i familiari.