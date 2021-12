COSTAMASNAGA – Parte subito di rincorsa la Limonta Costa Masnaga nell’ultima sfida casalinga del 2021. Dopo il 2-0 iniziale firmato Matilde Villa, la Virtus Bologna piazza un parziale di 0-11 che mette la partita su binari che rimarranno quelli per tutta la gara.

La formazione di coach Seletti è poco fisica rispetto alla compagine emiliana e subisce tiri ad alta percentuale, in primis con Turner (che finirà con 24 punti, 22 rimbalzi, 6 stoppate e 54 di valutazione). Il quarto finisce 20-32 per le ospiti e condizionerà il resto della gara.

Sì perché i 2 periodi centrali vengono giocati alla pari, complice una stretta delle maglie in difesa (23 punti totali concessi contro i 32 del solo primo quarto). A mancare é però la continuità offensiva (2/19 da 3 punti); molti dei tiri presi sono aperti e anche la percentuale ai liberi é deficitaria (6/11 all’intervallo lungo, 14/21 a fine gara). In questo frangente della gara sono Spreafico, Allievi ed un’ottima Eleonora Villa entrata dalla panchina a dare energia alle lecchesi. A metà gara il tabellone segna 34-43 in favore delle bolognesi.

A metà terzo quarto la Limonta si avvicina a -7 con un jumper di una positiva Jablonowski, ma la fisicità delle V nere é straripante e a 2′ dal termine del terzo periodo Costa tocca il massimo svantaggio (-13). Piccola reazione nel finale e si va all’ultimo intervallo corto sul 46-55 in favore delle ospiti.

La frazione finale é spaccata in due, la prima metà in cui la Limonta prova a stare attaccata e la seconda in cui non ne ha più. Gli ultimi 4′ di gara sono già con la testa all’importantissimo impegno di domenica 2, quando, alle 18, le lecchesi faranno visita a Broni per l’ultima partita del girone di andata. Finisce 56-76, divario che non rende giustizia alle panterine.

Limonta Costa Masnaga – Virtus Segafredo Bologna 56 – 76

(20-32, 34-43, 46-55, 56-76)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 10 (3/7, 1/8), Villa 13 (5/8, 1/6), Villa* 7 (2/10, 0/1), Osazuwa 1 (0/2, 0/1), Caloro, Balossi 3 (0/0, 0/0), Jablonowski* 10 (4/5, 0/2), Allievi* 2 (0/6 da 2), Vaughn* 8 (4/6 da 2), Labanca 2 (0/2 da 2). Allenatore: Seletti P.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa* 7 (2/5, 1/2), Tassinari 2 (0/1 da 3), Ciavarella* 11 (3/6, 1/3), Tava, Barberis 3 (0/3, 0/1), Dojkic 10 (5/9, 0/4), Battisodo 2 (0/1, 0/2), Turner* 24 (11/13 da 2), Zandalasini* 12 (5/10, 0/3), Cinili* 5 (0/1, 1/2). Allenatore: Lardo L.

Arbitri: Gagno G., Tommasi E., Mura E.