BOSISIO PARINI – Gravissimo schianto tra un’automobile e una motocicletta attorno alle 6.45 su via Brianza, a Bosisio Parini. Nell’impatto i due mezzi hanno preso fuoco e il centauro, un 37enne di cui non sono state rese note le generalità, ha perso la vita.

Senza gravi conseguenze invece l’altro coinvolto nel sinistro, un uomo di 41 anni.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari con due ambulanze e un’automedica, assistiti dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Lecco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, intervento che ha impegnato i pompieri per circa due ore.