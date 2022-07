OLGINATE – Nell’ottica della fattiva collaborazione tra Brianza Olginate e Fiorentina, la società viola ha invitato la formazione di mister Alessio Del Piano al triangolare in calendario a Moena (sito del ritiro gigliato), il prossimo 16 luglio.

Le squadre al via con il team di Italiano saranno Brianza Olginate e Sanvitese, entrambe iscritte al campionato di Eccellenza, rispettivamente Lombardo e del Friuli Venezia Giulia.

Un vero onore per la compagine lecchese, poter incrociare gli scarpini con i campioni della Serie A come racconta il direttore generale Fabio Galbusera: “Per noi una vetrina importante, anche perché le partite saranno trasmesse in diretta su Sky siamo felici anche per i nostri calciatori – ripeto una cassa di risonanza mediatica di grande rilevanza”.

Da quest’anno collaborerete con la società viola entrando a far parte del team Elite.

“Esatto, la Fiorentina ha voluto ampliare il raggio e investire sul settore giovanile anche al di fuori della Toscana – creando un polo al Nord, scegliendo noi e uno al sud nella provincia di Palermo. A dicembre saremo inoltre invitati all’inaugurazione del viola Park una distesa di 25 mila ettari dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina”.

Centro per le prime squadre maschile e femminile e il settore giovanile, con spazi commerciali,- ristoranti e un teatro – uno tra i centri più grandi d’Europa; un plauso a Commisso allora…

“Davvero tanta roba, complimenti a loro. Essere affiliati a una società così blasonata e ricca di storia ritengo sia un autentico privilegio. Un settore giovanile il nostro che conta su ben 480 iscritti – ringrazio ancora il team toscano per la fiducia naturalmente, dovremo essere bravi sul campo dimostrando le nostre qualità”.

Galbusera, ci parli degli allenamenti congiunti.

“Oltre a periodici camp estivi, i tecnici della Fiorentina allacceranno una fattiva collaborazione con i nostri un occasione d’oro – per apprendere da autentici professionisti del settore. Avremo anche contatti on line, insomma saremo costantemente monitorati ripeto dovremo essere bravi a rubare i segreti del mestiere”.

Tuttavia non verrà curata solo la parte agonistica.

“Si, bisogna formare i ragazzi anche a livello comportamentale – da sempre la Fiorentina riserva allo studio una grande importanza. La scuola assume un valore indispensabile in ottica futura, con l’obiettivo di crescere dei buoni adulti al di là di riuscire a diventare professionisti o meno”.

E ora c’è la possibilità di allacciare un rapporto stretto anche con l’oggionese Marco Turati.

“Vero, per noi sarà solo un piacere”.

Due parole sul prossimo campionato – con mister Del Piano si torna subito in serie D?

“In primis voglio sottolineare i nostri rapporti di massima trasparenza, se è la terza volta che ritorna da noi significa che le idee collimano. L’obiettivo è quello di salire nello spazio di tre stagioni. Nel 22/23 puntiamo ai playoff certo se a dicembre saremo a stretto contatto con la prima, allora ci rafforzeremo sul mercato cercando di anticipare i tempi – in caso avverso ribadisco il nostro è un programma triennale”.

