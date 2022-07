MOENA (TN) – Dopo due giorni di allenamento, è in viaggio da qualche ora la Brianza Olginatese (Eccellenza) di mister Alessio Del Piano; meta il ritiro estivo della Fiorentina in quel di Moena.

Invitati dalla società viola (i due team hanno recentemente stretto una collaborazione), i lecchesi, domani a partire dalle 16:15, parteciperanno a un triangolare con la Fiorentina e i pari categoria della Sanvitese.

Un’occasione importante in cui indossare il vestito della festa, anche se la condizione sarà giocoforza limitata. “Il gruppo non può essere al top – dichiara mister Del Piano -, ma noi affronteremo l’impegno vogliosi di ben figurare. Insomma non dovremo crearci alibi nel caso di brutte figure”.

Tuttavia pagare dazio al cospetto di un avversario della massima serie, credo sia abbastanza scontato..

“Beh sono d’accordo e ci mancherebbe altro, però ripeto il concetto dobbiamo evitare brutte figure”.

Del Piano, occasione propizia anche per visionare i nuovi… Potrò vedere all’opera chi conosco meno a cominciare dai ragazzotti dell’Under 19 promossi nella stagione 22/23 in prima squadra”.

Diceva di voler arrivare ad inizio campionato con una squadra con la S maiuscola..

“Vero, tutta la società lavora decisa e compatta in questa direzione la speranza è quella di disputare un torneo all’avanguardia, con i playoff come obiettivo dichiarato. Poi se ci sarà l’opportunità di fare meglio tanto di guadagnato”.

Insomma la retrocessione, va subito messa alle spalle.

“Normale sia così, io sono appena arrivato e guardo avanti. Certo ho il vantaggio di conoscere bene l’ambiente, questo sì”.

In conclusione come asseriva anche il direttore generale Galbusera, un onore per voi.

“Assolutamente, per i giovani non solo, esiste l’opportunità di mettersi in mostra con degli autentici professionisti; gli stimoli, questo è poco ma sicuro, non ci mancheranno davvero”.

Alessandro Montanelli