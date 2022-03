ANNONE BRIANZA – Un ciclista del quale mancano al momento le generalità è stato investito questa mattina da un veicolo mentre transitava in bici sulla Strada Provinciale 49 ad Annone Brianza.

Del ferito per il momento si sa che si tratta di un maschio – ancora ignota l’età – e che ha subito diversi seri traumi. Per questo, dopo la prima assistenza sul posto è stato trasportato in ‘codice rosso’ (condizioni molto critiche) all’ospedale di Varese dall’eliambulanza del 118 di Como, decollata dalla base di Villa Guardai.

Aggiornamenti su Lecco News, appena disponibili.

RedCro