VALGREGHENTINO – Grave incidente stradale poco prima delle otto di questa mattina in via Cristoforo Colombo a Valgreghentino. A scontrarsi un’auto e un motociclo, conseguenze serie per il centauro.

Ferito gravemente un 56enne che ha riportato importanti traumi al bacino e a un arto inferiore.

Soccorso da ambulanza ed elicottero del 118 di Como/Villa Guardia, il motociclista è stato trasportato per via aerea in codice rosso all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

