OLIVETO LARIO – La caduta di un albero in spiaggia a Oliveto Lario ha coinvolto una famiglia di quattro persone – tra cui un ragazzo e due bambini – nella tarda mattinata di oggi a Oliveto Lario.

Ancora frammentarie le notizie in merito alle dinamiche del sinistro ma da quanto emerso un uomo di 40 anni avrebbe subito un trauma cervicale – tipico dei tamponamenti stradali – così come un ragazzo di 15 anni. Coinvolti anche due bambini, di 7 e 5 anni, che avrebbero riportato qualche contusione. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in ospedale a Lecco e le loro condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Seguiranno aggiornamenti appena disponibili