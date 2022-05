GALBIATE – Gran fermento oggi a Galbiate. Tra poche ore (20.30) l’undici di mister Marco Canella sul neutro di Arcore affronta in finale di Coppa Lombardia i bergamaschi del Fornovo San Giovanni.

Secondi alle spalle del Calolzio nel campionato di Prima, in caso di vittoria i biancoverdi con ogni probabilità otterrebbero anche il lasciapassare al campionato di Promozione. Si tratta di un avvenimento storico, considerando che la società del Barro mai in precedenza aveva raggiunto un simile traguardo (raggiunse l’apice nel 2013 in Eccellenza).

Superati in semifinale nel doppio confronto i milanesi della Garibaldina (1-0 e 0-0) in paese inutile dirlo si respira l’aria delle grandi occasioni, a tal riguardo la società con il presidente Luigi Panzeri in testa invita i galbiatesi a seguire da vicino le sorti della squadra. Giusto sottolineare che gli orobici in semifinale si sono sbarazzati del Gorle, mentre in campionato sono giunti alle spalle della sola Pagazzanese. Bergamaschi presenti in forze a Arcore con un pullman messo gratuitamente a disposizione dalla società e che partirà verso la citata località verso le 18.45.

Alessandro Montanelli