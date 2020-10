LECCO – Giorni da protagonista per il calcio lecchese, non solo grazie al momento magico della squadra cittadina di serie C, ma anche per merito delle tante formazioni dilettantistiche in vetta al campionato nel girone D di prima categoria.

Dopo appena tre giornate, sono ben quattro le squadre della provincia che si contendono il primato, alla pari con un’unica rappresentante dei “cugini” valtellinesi: infatti, a quota sette punti spiccano la Polisportiva 2B (ex Brivio), il Rovagnate (attualmente miglior difesa del torneo con un solo gol subito), il Calolziocorte, il Galbiate e la sondriese Olympic Morbegno.

Insegue distaccata di un punto dal gruppo di testa il Costamasnaga, mentre più sotto le altre due formazioni della provincia: il Missaglia Maresso naviga a metà classifica con 3 punti, mentre l’undici valsassinese del Cortenova è il fanalino di coda, ancora a quota zero.

Nello scontro tra le squadre di Lecco, Como e Sondrio, per ora a ridere è la città del Manzoni, ma il campionato è ancora lungo e tutto può accadere, cominciando dal prossimo turno, che vedrà il big match tra Galbiate e Calolziocorte.