CALCIO SAN GIORGIO ANNONE. GLI UNDER 12 E 14 SI PRESENTANO

ANNONE – Il GSO San Giorgio Annone ha numerose formazioni che partecipano ai vari campionati di calcio giovanile per le categorie Under 12 e Under 14. Nonostante queste affrontino il campionato sotto età, entrambe le squadre sono comunque tra i primi quattro posti in classifica.

Gli Under 12 (in copertina) sono allenati da Carlo Panzeri, Matteo Tentoni e Alberto Somaschini e schierano una squadra composta da bambini nati nel 2016/2015/2014. Gli Under 14 (sotto) sono allenati da Tonino Ciccarino, Paolo Cesana e Thomas Santambrogio e vi fanno parte ragazzi nati nel 2013/2012/2011.