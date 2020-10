LECCO – Alessandro Riva è il nuovo segretario della lega Spi Cgil di Calolziocorte. Da anni volontario del sindacato pensionati, è stato eletto dal direttivo calolziese. Nato a Vercurago nel 1945, Riva è cresciuto in una famiglia contadina e ha iniziato a lavorare all’età di 14 in una fabbrica di Lecco. Dopo aver continuato gli studi, ai corsi serali, e successivamente al servizio militare ad Aosta, è tornato in azienda, alla Bettini, dove ha gestito la produzione per un nuovo reparto, mansione portata avanti fino all’età della pensione.

Non solo lavoro. “Sul piano della partecipazione alla vita sociale ho contribuito alla formazione di cooperative edilizie per cercare di risolvere il problema della casa che negli anni sessanta e settanta erano molto sentiti per la carenza di abitazioni – racconta Riva –. Nel 1974 insieme ad altri soci ho contribuito a fondare la Cooperativa Edilizia Calolziese di cui sono ancora il presidente. Inoltre organizzo i servizi per i trasporti dei disabili a Vercurago”.

Riva prende il posto di Tarcisio Gandolfi. “Ringrazio Alessandro per la sua disponibilità e gli auguro buon lavoro – afferma Giuseppina Cogliardi, segretario generale dello Spi Cgil Lecco che richiama la lunga e importante storia sindacale di Gandolfi, fino all’incarico come segretario della Lega di Calolziocorte -. Una collaborazione che rimarrà anche nel futuro e la sua esperienza sindacale continuerà ad essere un riferimento importante per tutti noi”.

