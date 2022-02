CALOLZIOCORTE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per spegnere l’incendio sprigionatosi dopo le sette di questa mattina all’interno di un appartamento in via dell’Innominato, a Calolziocorte. Quattro gli automezzi coinvolti: autopompa serbatoio, autobotte autoscala e mezzo fuoristrada boschivo. Illese le due persone all’interno della abitazione.