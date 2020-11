CALOLZIOCORTE – Resta chiuso al pubblico l’ufficio anagrafe di Calolziocorte, dopo che uno dei dipendenti è stato trovato positivo al Covid.

Gli altri impiegati dell’ufficio – il numero esatto non è stato comunicato, ma dovrebbe essere sui 4 o 5 – sono stati messi in isolamento e sono in attesa di conoscere l’esito del tampone.

Tutte gli appuntamenti presi per questa settimana sono rimandati.

Il sindaco Marco Ghezzi ha confermato che un solo impiegato dell’anagrafe (che lavorava in un ufficio diverso da quello in cui è stato trovato il caso di positività) rimarrà in servizio per svolgere le pratiche più urgenti.