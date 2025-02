CALOLZIO: FORZE DELL’ORDINE IN STAZIONE PER UNA MAGGIOR SICUREZZA

CALOLZIOCORTE – In risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona della stazione ferroviaria di Calolziocorte, le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione congiunta di controllo di quelle particolari zone del territorio. A partire da oggi, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza collaboreranno in pattugliamenti coordinati per garantire una maggiore presenza e sicurezza nelle aree considerate a rischio.

“Questa iniziativa mira a prevenire e contrastare attività illecite, assicurando ai cittadini e ai pendolari una maggiore tranquillità. Le operazioni includeranno controlli a persone e veicoli, con un’attenzione particolare alle aree più sensibili intorno alla stazione” spiega Luca Caremi, assessore alla Polizia Locale e Sicurezza di Calolziocorte.

“Le autorità locali invitano la comunità a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette e ricordano l’importanza di un rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine per mantenere un ambiente sicuro per tutti” conclude.