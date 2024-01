CALOLZIO: OCCHIO ALLE TRUFFE, IL SINDACO LANCIA L’ALLARME

CALOLZIOCORTE – Il sindaco Marco Ghezzi mette in guardia la cittadinanza dalle truffe che stanno avvenendo in città.

“L’Amministrazione avverte la cittadinanza della presenza sul territorio di individui che sotto varie forme convincono le persone, soprattutto quelle più anziane, a farsi consegnare denaro contante con vari stratagemmi, come per esempio chiamando al telefono facendosi passare per parenti o amici degli stessi che hanno bisogno immediato di soldi per un’emergenza.

Pertanto, si chiede, soprattutto ai più fragili, di prestare grande attenzione nel caso di chiamate “sospette” e di consultarsi con amici o parenti prima di prendere qualsiasi iniziativa, oltre che di segnalare alle Forze dell’Ordine questi tentativi truffaldini“.