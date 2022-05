CALOLZIOCORTE – La Procura della Repubblica di Lecco ha richiesto la pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di carcere per quattro persone imputati per insulti razzisti nei confronti di tre giovani, fatto avvenuto a novembre 2019 in un bar di Calolzio.

Dopo il dibattimento sono stati chiesti un anno e otto mesi di reclusione per C. S., 14 mesi a testa per D. B. e R. S. e sei mesi per M. C..

La sentenza dovrebbe arrivare la prossima settimana.

RedGiu